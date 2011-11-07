〔纽约汇市〕欧元兑美元走软且後市看跌,投资者焦点转向意大利

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 意大利公债收益率激升;意大利将就撙节措施进行投票
* 技术指标显示欧元将愈发脆弱
* 瑞郎走软,因此猜测瑞士央行将采取更多行动
路透纽约11月7日电---欧元兑美元周一下跌,且看似将进一步走软,因意大利公债收益率(殖利率)激升,且该国政局不稳定性引发对欧元区债务危机或蔓延到意大利的忧虑.
随着希腊政界人士同意成立统一政府来批准欧元区救援,投资者焦点转向意大利.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB触及14年高位,且向难以为继的水准步步逼近.
意大利公债价格暴跌给欧元区带来的风险甚于希腊.意大利借贷成本飙升,该国公共债务规模高达1.9万亿(兆)欧元,规模太大以致难以进行救援.
"意大利债务水平超过西班牙、葡萄牙、爱尔兰和希腊的总和.因此,意大利的问题着实是整个欧元区架构的核心问题,"BMO Capital Markets驻芝加哥的资深汇率策略师Andrew Busch表示.
意大利议会周二将就公共财政撙节进行投票,中左翼反对党表示将准备一份对政府的不信任动议,这份动议会导致意大利总理贝鲁斯柯尼下台,即使他自周二的投票中暂得自保.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%