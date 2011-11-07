〔纽约汇市〕欧元兑美元走软且後市看跌,投资者焦点转向意大利

* 意大利公债收益率激升;意大利将就撙节措施进行投票

* 技术指标显示欧元将愈发脆弱

* 瑞郎走软,因此猜测瑞士央行将采取更多行动

路透纽约11月7日电---欧元兑美元周一下跌,且看似将进一步走软,因意大利公债收益率(殖利率)激升,且该国政局不稳定性引发对欧元区债务危机或蔓延到意大利的忧虑.

随着希腊政界人士同意成立统一政府来批准欧元区救援,投资者焦点转向意大利.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB触及14年高位,且向难以为继的水准步步逼近.

意大利公债价格暴跌给欧元区带来的风险甚于希腊.意大利借贷成本飙升,该国公共债务规模高达1.9万亿(兆)欧元,规模太大以致难以进行救援.

"意大利债务水平超过西班牙、葡萄牙、爱尔兰和希腊的总和.因此,意大利的问题着实是整个欧元区架构的核心问题,"BMO Capital Markets驻芝加哥的资深汇率策略师Andrew Busch表示.