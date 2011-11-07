〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因提前偿还速度超预期和技术因素

IFR芝加哥11月7日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)较可比公债利差周一全线扩阔,受避险买盘和报告称10月提前偿速度快于预期影响.

市场成交清淡,根据Tradeweb数据,成交量仅为30日移动均值的87%,价格较高导致卖盘以2:1的比率超过买盘,且负面凸性增加,因抵押贷款的回赎能力阻止价格大幅上涨.

MBS价格收盘涨跌互现,30年期票息为3.5%和4.0%的MBS上扬4个和1/32个跳动点.较高票息MBS价格回落多至3个跳动点.15年期MBS价格也是表现不一,较低票息MBS价格基本持稳,票息在4%区域或以上的MBS价格也下跌多至3个跳动点.

意大利是今日的焦点,但非正面焦点,这促使投资者避险,导致10年期公债价格升15/32个大点,至101-05,收益率报1.994%.2/10年期公债收益率差收窄6个基点,至175.8个基点.

10月提前偿还速度超过预期,尤其是较低票息MBS,令投资者不安,尤其是中长期投资大户.

另外,供应相对有限,近略高于约10亿美元,因市场走强.不过,如果市场转弱抵押贷款银行抛售加速的可能性犹存,本周的较长期供应总额将达720亿美元,包括三年,10年和30年期MBS,供应从明天开始.(完)

--编译 母红;审校 李军

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