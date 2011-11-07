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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 06:02 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,因欧债危机焦点转向意大利

路透多伦多11月7日电---加元兑美元周一收涨,市场疲于应对欧洲的新动荡,因对欧债危机将波及意大利的担忧升温.

北美股市小涨,整日走势震荡,欧元兑美元走软,因意大利公债收益率飙升,引发对该国政府可能面临违约的担忧.

加元在上周震荡後今日陷入相对较窄的区间内,交易商称市场看似等待欧洲更明确的方向.

加元兑美元收报1.0127加元或0.9875美元,上周五收报1.0167加元,或0.9836美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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