〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,因欧债危机焦点转向意大利

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透多伦多11月7日电---加元兑美元周一收涨,市场疲于应对欧洲的新动荡,因对欧债危机将波及意大利的担忧升温.
北美股市小涨,整日走势震荡,欧元兑美元走软,因意大利公债收益率飙升,引发对该国政府可能面临违约的担忧.
加元在上周震荡後今日陷入相对较窄的区间内,交易商称市场看似等待欧洲更明确的方向.
加元兑美元收报1.0127加元或0.9875美元,上周五收报1.0167加元,或0.9836美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%