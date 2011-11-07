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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 07:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 85.02 +1.92 +2.31 4793883

搜狐 (SOHU.O) 60.73 -0.20 -0.33 908739

网易 (NTES.O) 47.40 -0.50 -1.04 502947

百度 (BIDU.O) 140.78 -2.40 -1.68 4212332

亚信科技 ASIA.O 7.76 -0.06 -0.77 794744

侨兴环球电话 XING.O 0.83 +0.03 +3.74 268885

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.00 +0.02 +0.15 2535409

联电 (UMC.N) 2.21 -0.02 -0.90 374094

日月光 (ASX.N) 4.77 +0.04 +0.85 291096

矽品精密 (SPIL.O) 5.03 -0.02 -0.40 1241686

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.02 +2.27 47393

友达 (AUO.N) 4.95 -0.08 -1.59 377108

中华电信 (CHT.N) 33.42 +0.13 +0.39 119770

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.34 +0.64 +1.79 1268482

香港

中国移动 (CHL.N) 48.62 +0.18 +0.37 264534

中国联通 (CHU.N) 20.96 +0.02 +0.10 292544

中国电信 (CHA.N) 62.31 +1.27 +2.08 22428

中芯国际 (SMI.N) 2.76 +0.01 +0.36 37409

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 2035

(完)

--整理 郑茵

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