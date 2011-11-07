《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 85.02 +1.92 +2.31 4793883
搜狐 (SOHU.O) 60.73 -0.20 -0.33 908739
网易 (NTES.O) 47.40 -0.50 -1.04 502947
百度 (BIDU.O) 140.78 -2.40 -1.68 4212332
亚信科技 ASIA.O 7.76 -0.06 -0.77 794744
侨兴环球电话 XING.O 0.83 +0.03 +3.74 268885
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.00 +0.02 +0.15 2535409
联电 (UMC.N) 2.21 -0.02 -0.90 374094
日月光 (ASX.N) 4.77 +0.04 +0.85 291096
矽品精密 (SPIL.O) 5.03 -0.02 -0.40 1241686
和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.02 +2.27 47393
友达 (AUO.N) 4.95 -0.08 -1.59 377108
中华电信 (CHT.N) 33.42 +0.13 +0.39 119770
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.34 +0.64 +1.79 1268482
香港
中国移动 (CHL.N) 48.62 +0.18 +0.37 264534
中国联通 (CHU.N) 20.96 +0.02 +0.10 292544
中国电信 (CHA.N) 62.31 +1.27 +2.08 22428
中芯国际 (SMI.N) 2.76 +0.01 +0.36 37409
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 2035
(完)
--整理 郑茵
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。