〔纽约汇市〕欧元兑美元走软且後市看跌,投资者焦点转向意大利(更新版)

(新增文末表格)

* 意大利公债收益率激升;意大利将就撙节措施进行投票

* 技术指标显示欧元将愈发脆弱

* 瑞郎走软,因此猜测瑞士央行将采取更多行动

路透纽约11月7日电---欧元兑美元周一下跌,且看似将进一步走软,因意大利公债收益率(殖利率)激升,且该国政局不稳定性引发对欧元区债务危机或蔓延到意大利的忧虑.

随着希腊政界人士同意成立统一政府来批准欧元区救援,投资者焦点转向意大利.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB触及14年高位,且向难以为继的水准步步逼近.

意大利公债价格暴跌给欧元区带来的风险甚于希腊.意大利借贷成本飙升,该国公共债务规模高达1.9万亿(兆)欧元,规模太大以致难以进行救援.

"意大利债务水平超过西班牙、葡萄牙、爱尔兰和希腊的总和.因此,意大利的问题着实是整个欧元区架构的核心问题,"BMO Capital Markets驻芝加哥的资深汇率策略师Andrew Busch表示.

意大利议会周二将就公共财政撙节进行投票,中左翼反对党表示将准备一份对政府的不信任动议,这份动议会导致意大利总理贝鲁斯柯尼下台,即使他自周二的投票中暂得自保.

贝鲁斯柯尼否认很快将下台的传闻,但市场人士表示,这可能是意大利公债收益率获得一些急需的喘息的唯一途径.有关他可能辞职的报导短暂提振欧元.

欧元兑美元EUR=跌0.1%,报1.3775美元,欧元兑日圆EURJPY=跌0.3%,报107.49日圆.

但欧元兑瑞郎EURCHF=EBS升1.7%,报1.2409瑞郎,在电子交易平台EBS上一度高见1.24184瑞郎的10月20日来最高.美元兑瑞郎CHF=升1.8%,报0.9009瑞郎.

瑞士央行总裁讲话暗示瑞郎兑欧元仍高估,激发了瑞士央行可能上调欧元/瑞郎汇率底限的臆测,该底限目前为1.20瑞郎.

分析师表示,瑞郎近期升势主要受欧元区忧虑带动,瑞士政策制定者在考虑是否上调底限前会考虑该因素.但数据显示瑞士10月出现通缩,瑞士央行有采取更多措施打压瑞郎的空间.

**欧元愈发脆弱**

美银美林技术策略师MacNeil Curry表示,技术面显示"欧元愈发脆弱".

"的确,欧元/美元自月初持续不利的局面,直逼1.3514/1.3484美元,并可能跌至1.3240美元,"他表示,"要摆脱这种前景,需要重返1.3871美元上方."

Advantus Capital Management投资长Christopher Sebald表示,对有序和无序违约,以及对欧元区和美国经济衰退的担忧可能将持续数月.

管理228亿美元资产的Sebald表示,要应对意大利的债务问题,欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化没有足够资本,也不够大.

"我们认为欧洲根本没有控制住危机,"他表示,"这会令市场愈发紧张."

美元兑日圆JPY=跌0.2%,报78.04日圆,盘中稍早低见77.981日圆,因投资人缩减由借入日圆注资的较高风险资产敞口.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3775 1.3794 -0.14 +2.98 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.05 78.23 -0.23 -3.82 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.48 107.86 -0.35 -1.06 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9008 0.8846 +1.83 -3.50 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6049 1.6029 +0.12 +2.88 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0130 1.0188 -0.57 +1.64 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0371 1.0373 -0.02 +1.65 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2403 1.2197 +1.69 -0.68 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8577 0.8600 -0.27 +0.06 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7969 0.7935 +0.43 +2.28 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5993 5.6061 -0.12 -3.82 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7120 7.7335 -0.28 -0.99 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5603 6.5711 -0.16 -2.23 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0356 9.0662 -0.34 +0.61 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 李军/于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]