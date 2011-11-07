澳新经济指标预测--11月8日-11月15日****

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透11月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月8日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差30 顺差31
进口(较上月) -- +3%
出口(较上月) -- +8%
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%
11月8日-11月13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%
11月10日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04
全职就业人数(万人) -- 增加1.08
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.2%
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%
11月11日(五)
无重要经济数据公布.
11月13日(日)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 -- +0.9%
(较上年同期) -- +4.1%
--------------------------------11月14日当周--------------------------------
11月14日(一)
0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%
11月15日(二)
0030 澳洲新车销售 10月 -- -1.5% (完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。