全球外汇市场11月8日主要消息

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11月7日(一)

2350 - 日本10月外汇储备.

11月8日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议之後召开新闻发布会.

0001 - 英国10月BRC同店零售销售.

0001 - 英国10月皇家测量师学会(RICS)房价差值.

0030 - 澳洲国民银行(NAB)10月企业信心指数和企业状况指数.

0030 - 澳洲9月商品/服务贸易收支及进出口数据.

0645 - 瑞士第四季消费者信心指数.

0700 - 德国9月贸易收支及进出口数据.

0745 - 法国9月贸易收支.

0840 - 瑞士央行副总裁乔丹在欧洲论坛上发表题为"政府债券和货币政策独立性"的讲话.

0930 - 英国9月工业生产和制造业产出.

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议.

-- - 挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科学与文学院发表讲话.

-- - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg出席Adam Smith研讨会.

-- - 欧洲国际论坛最後一日,欧洲央行执委会成员史塔克发表讲话

1215 - 爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach出席欧洲货币与金融论坛的专题会议.

1245 - 美国一周ICSC/高盛连锁店销售.

1320 - 瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯在欧洲货币与金融论坛发表讲话.

1355 - 美国一周Redbook连锁店销售.

1415 - 德国央行总裁魏德曼和爱尔兰副总裁Stefan Gerlach在欧洲货币与金融论坛发表讲话.

1420 - 加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会发表讲话.

1500 - 美国11月IBD消费者信心指数.

1800 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科塔州商会经济前景研讨会上发表题为"回顾美联储三年举措"的讲话.

1830 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟在全球相互依存中心(Global Interdependence Center)就货币政策发表讲话.

1900 - 欧洲央行执委会成员史塔克在SUERF/德国央行/IMFS会议上发表讲话.

2330 - 澳洲11月消费者信心指数.

2350 - 日本9月经常帐收支.

2350 - 日本11月银行放款.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)