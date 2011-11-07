日韩经济指标预测--11月8日-11月15日****

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透11月8日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月7日当周----------------------------------
11月7日-11月8日
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005.93
11月8日(二)
2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%
2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%
2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%
(亿日圆) 14,522 4,075
11月9日(三)
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%
(较上月) -- +0.1%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%
(较上年同期) +10.6% +2.1%
11月10日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
11月11日(五)
0100 韩国央行基本利率 11月 -- 3.25%
11月13日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%
GDP环比年率 +6.1% -2.1%
民间消费支出 +0.7% -0.1%
资本支出 +1.1% +0.2%
外部需求 +0.6% -0.8%
-------------------------------11月14日当周---------------------------------
11月14日(一)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%
日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%
进口物价(较上年同期) -- +14.0%
11月15日(二)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 43
出口(较上年同期) -- +9.3%
进口(较上年同期) -- +16.4%(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。