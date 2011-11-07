《日本重要政经日程》--11月8日

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月7日(一)
2350 - 10月外汇储备.
11月8日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.
0130 - 强化流动性日债标售.
企业面:
0600 - 丰田汽车(7203.T)第二季财报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。