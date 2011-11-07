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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--11月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月7日(一)

2350 - 10月外汇储备.

11月8日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

0130 - 强化流动性日债标售.

企业面:

0600 - 丰田汽车(7203.T)第二季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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