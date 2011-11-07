〔货币市场〕意大利相关忧虑令美国投资者规避欧元区短期证券

路透纽约11月7日电---意大利债务疑虑周一加剧市场对欧元区未来的担忧,并令美国投资者规避欧元区银行业的短期证券.

欧元区第三大经济体意大利周二面临议会就公共财政的关键投票,中间偏左的反对党表示,准备对政府提出不信任动议,即使贝鲁斯柯尼赢得周二的投票,这也将使他下台.

公开市场上意大利银行业借款成本上涨,因市场愈发担心该国是否有能力削减公共支出和偿还债务.

"我们仍在努力辨明欧洲将如何走出债务困局,"纽约Charles Schwab固定收益分析师Kathy Jones说.该公司管理着1.65万亿(兆)美元客户资产.

"贝鲁斯柯尼是否会下台?"她问道."意大利会不会进行财政改革以拉低公债收益率?"

意大利10年期公债收益率IT10YT=RR升至14年高位,触及6.70%,比10年期德债EU10YT=RR和10年期美债US10YT=RR收益率水平的三倍还高.

在回购市场上,以意大利公债作担保的银行三个月借款成本报约1.5%,达到以德国公债为担保的银行相应借款成本的四倍.

美元融资市场未受波及,分析师称,因美国投资者今夏大幅削减对意大利、希腊和其他欧元区二线国家的风险敞口.

据惠誉评级,截至8月底,美国主要货币市场基金未持有意大利票券.

目前而言,投资者至少不会增持意大利和其他欧元区银行的债券,即便收益率高于美国票券.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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