〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至七周低点,受经济疑虑拖累

路透伦敦11月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至七周最低位,因中国铁矿石买兴依然不旺,且经济忧虑打击信心.

波罗的海乾散货运价指数下跌18点或1.01%,至9月19日以来低点1,766点,为连续第九日下滑.

"人们希望情况会好转,尤其是在最近上涨之後,"希腊船运经纪公司Intermodal研究主管George Laziridis说.

"看起来...至少到圣诞节情况可能继续恶化,即便不是一直恶化,但大致将会如此."

他表示,有关工业需求放缓的预期正在打击信心.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下滑0.32%,平均获利为22,892美元,为9月1日以来的最低位,本月稍早曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.36%,该型船舶平均获利为14,479美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)