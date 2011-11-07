美国与加拿大经济指标预测--11月8日-11月15日****

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透11月8日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月7日当周-------------------------------
11月8日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.50 20.59
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3
11月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6
再融资指数 -- 3,539.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.1%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.8% +1.0%
11月10日(四)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.5 368.3
1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.1% +0.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2
出口(亿加元) -- 378.6
进口(亿加元) -- 384.9
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,050 赤字645.7
11月11日(五)
退伍军人节 美国政府机构与债市关闭,股市正常交易
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.5 60.9
现况指数 74.9 75.1
预期指数 52.2 51.8
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1
----------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月14日(一)
暂无重要数据公布
11月15日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 -- --
1330 美国纽约联储制造业数据 11月 -2.60 -8.48
1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 -- +1.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.1% +0.8%
(较上年同期) -- +6.9%
核心PPI(较上月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.2% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.2% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 -- --
1500 美国企业库存 9月 +0.3% +0.5%
(完)
--编译 孙茉莉;审校 王冠中
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%