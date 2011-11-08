《欧洲政经焦点》意大利总理贝鲁斯柯尼放手一搏,否认将会辞职

* 贝鲁斯柯尼否认辞职谣言

* 相关传闻提振金融市场

* 贝鲁斯柯尼称唯一的替代方案是大选

路透罗马11月7日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周一顶住要求他辞职的巨大压力,拼命放手一搏以拯救他领导下摇摇欲坠的政府,而对意大利局势不稳的担忧打击欧洲金融市场.

贝鲁斯柯尼否认身边记者有关他将在数小时内辞职的报导,这立即扭转了股市的短暂回升走势,该欧元区第三大经济体的公债市场也因政局不确定性而遭受重挫.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB周一一度触及1997年以来最高点6.67%,逼近7%的高水平.外界认为若收益率高于7%,对于债务水平在世界上名列前茅的意大利而言,其融资资成本将难以为继.欧洲股市也因该国情势动盪而下挫.