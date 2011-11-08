《欧洲政经焦点》意大利总理贝鲁斯柯尼放手一搏,否认将会辞职

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 贝鲁斯柯尼否认辞职谣言
* 相关传闻提振金融市场
* 贝鲁斯柯尼称唯一的替代方案是大选
路透罗马11月7日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周一顶住要求他辞职的巨大压力,拼命放手一搏以拯救他领导下摇摇欲坠的政府,而对意大利局势不稳的担忧打击欧洲金融市场.
贝鲁斯柯尼否认身边记者有关他将在数小时内辞职的报导,这立即扭转了股市的短暂回升走势,该欧元区第三大经济体的公债市场也因政局不确定性而遭受重挫.
意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB周一一度触及1997年以来最高点6.67%,逼近7%的高水平.外界认为若收益率高于7%,对于债务水平在世界上名列前茅的意大利而言,其融资资成本将难以为继.欧洲股市也因该国情势动盪而下挫.
市场走势表明,很多市场人士将贝鲁斯柯尼辞职视作降低意大利公债压力的唯一办法,而该国债市动盪也引爆他所属政党的叛变,尽管他下台之後的局势存在很大不确定性.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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