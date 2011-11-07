《综述》意大利公债收益率上冲至近15年高位,欧债危机加深

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路透雅典/罗马11月7日电---意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.

意大利是全球第八大经济体,该国最近取代希腊,成为欧元区17国稳定性面临的最主要威胁.与此同时,欧洲财经首脑召开会议,希望找到办法阻断已持续两年之久的债务危机进一步蔓延.

意大利10年期公债收益率飙升到1997年以来最高,接近被视作为不可维系的水平.政治动荡可能令该国步希腊、爱尔兰和葡萄牙後尘,成为第四个陷入债务危机的欧洲国家.