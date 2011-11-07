《综述》意大利公债收益率上冲至近15年高位,欧债危机加深

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 希腊拟组建临时联合政府
* 意大利总理贝鲁斯柯尼拒绝辞职
* 意大利债券收益率触及欧元面世以来高位
* 法国宣布更多紧缩措施以维护AAA评级
路透雅典/罗马11月7日电---意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.
意大利是全球第八大经济体,该国最近取代希腊,成为欧元区17国稳定性面临的最主要威胁.与此同时,欧洲财经首脑召开会议,希望找到办法阻断已持续两年之久的债务危机进一步蔓延.
意大利10年期公债收益率飙升到1997年以来最高,接近被视作为不可维系的水平.政治动荡可能令该国步希腊、爱尔兰和葡萄牙後尘,成为第四个陷入债务危机的欧洲国家.
欧元集团主席贾克称,欧洲央行(ECB)将与欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)一道,共同监督意大利兑现经济改革承诺.这实际上等于将该国置于全面监督之下.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%