中国媒体对投资欧元区救助计划存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月7日电---新华社周一发表评论文章称，投资者在向欧洲救助希腊的欧洲金融稳定工具(EFSF)提供资金支持前，必须明确了解其安全性和回报能力。
新华社称，"当前的关键在于，在安全和回报方面，市场和投资者如何找回信心。"
新华社评论未必代表中国政府观点。但上述评论再次表明，中国对欧元区主权债务危机深感忧虑。
中国官员已经表明，因缺乏如何通过杠杆化实施救助计划的细节，中国政府无法考虑为其提供资金援助。
新华社还指出，希腊方面仍存在极高的不确定性。希腊公投闹剧反映出这项救助计划的松懈，没人敢肯定未来不会发生进一步的反对活动。
"希腊对救助计划的执行是一揽子方案成败的关键和前提。"新华社评论称，"持续的政治虚弱都将削减政府应对危机的执行力。"
中国全国人大常委会前副委员长成思危上周六指出，尽管中国拥有3.2万亿(兆)美元的外汇储备，为全球规模最大，但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限。
迄今为止，中国政府尚未明确承诺将援助欧盟，仅多次表示对欧洲的信心。(完)
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)