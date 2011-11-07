主要国家经济指标预测--11月8日****

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透11月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月7日-11月8日
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005.93
11月8日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 负23 负23
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差30 顺差31
进口(较上月) -- +3%
出口(较上月) -- +8%
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负27 负17
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差125 顺差138
出口(较前月) -1.0% +3.5%
进口(较前月) +0.3% 持平
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差60 逆差50
出口(亿欧元) -- 374.20
进口(亿欧元) -- 423.87
0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) -0.8% -1.0%
制造业产出(较前月) +0.1% -0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.5%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.50 20.59
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3
2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%
2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%
2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%
(亿日圆) 14,522 4,075
11月8日-11月13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -0.6% --
报纸招聘广告(较前月) -2.7% --
0500 日本领先指标(较上月) 9月 -2.2 --
同时指标(较上月) -1.4 --
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.9%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +1.2% +0.1%
三个月房价指数(较上年同期) -1.8% -2.3%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) -0.1% +0.2%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负21.2 负20
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.7% -0.1%
(较上年同期) -1.5% -0.5%
1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -2.7% -0.5%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加73.9 增加50.0 (完)
--整理 杜明霞/王洋;审校 艾茂林
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。