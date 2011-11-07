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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--11月8日****

路透11月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月7日-11月8日

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005.93

11月8日(二)

0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 负23 负23

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差30 顺差31

进口(较上月) -- +3%

出口(较上月) -- +8%

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负27 负17

0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差125 顺差138

出口(较前月) -1.0% +3.5%

进口(较前月) +0.3% 持平

0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差60 逆差50

出口(亿欧元) -- 374.20

进口(亿欧元) -- 423.87

0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) -0.8% -1.0%

制造业产出(较前月) +0.1% -0.3%

(较上年同期) +1.9% +1.5%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.50 20.59

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%

1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3

2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%

2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%

2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%

(亿日圆) 14,522 4,075

11月8日-11月13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +2.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -0.6% --

报纸招聘广告(较前月) -2.7% --

0500 日本领先指标(较上月) 9月 -2.2 --

同时指标(较上月) -1.4 --

0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.9%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +1.2% +0.1%

三个月房价指数(较上年同期) -1.8% -2.3%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) -0.1% +0.2%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负21.2 负20

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.7% -0.1%

(较上年同期) -1.5% -0.5%

1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -2.7% -0.5%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加73.9 增加50.0 (完)

--整理 杜明霞/王洋;审校 艾茂林

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