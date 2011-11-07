〔美国经济〕美联储需继续采取有力措施推动经济增长--罗森格伦

路透波士顿11月7日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应继续"大刀阔斧"地行动来降低美国持续居高的失业率,并推动经济加快成长.

罗森格伦称,疲弱的就业将使得未来几年的通胀率一直低于2%.

"鉴于非常疲弱的就业市场状况以及预期通胀率维持在低点,在我看来美联储应继续采取措施进一步降低美国居高不下的失业率."

他称,尽管有美联储的政策措施相助,但经济增长一直萎靡不振,10月的失业率仍继续居于难以接受的高点9%.

"我认为美联储应继续采取措施来推动经济需求,"罗森格伦说道."对他国的决策者而言祭出措施,确保更加稳定的国际市场亦为重要."(完)