〔美国经济〕美联储需继续采取有力措施推动经济增长--罗森格伦

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透波士顿11月7日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应继续"大刀阔斧"地行动来降低美国持续居高的失业率,并推动经济加快成长.
罗森格伦称,疲弱的就业将使得未来几年的通胀率一直低于2%.
"鉴于非常疲弱的就业市场状况以及预期通胀率维持在低点,在我看来美联储应继续采取措施进一步降低美国居高不下的失业率."
他称,尽管有美联储的政策措施相助,但经济增长一直萎靡不振,10月的失业率仍继续居于难以接受的高点9%.
"我认为美联储应继续采取措施来推动经济需求,"罗森格伦说道."对他国的决策者而言祭出措施,确保更加稳定的国际市场亦为重要."(完)
--编译 孙茉莉;审校 艾茂林
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%