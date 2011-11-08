〔香港新股〕中国生物技术拟明年上半年在港上市,募资15-20亿美元--IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国药集团旗下的中国生物技术（简称中生股份）计划明年上半年在香港上市，募集资金15亿至20亿美元。

中金、摩根士丹利M.S和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。

中生是中国最大、世界第四大的疫苗和血液制品生产商。

国药集团旗下另一家子公司国药控股(1099.HK)，于2009年9月在港上市，募集资金100亿港元（12.8亿美元）。该公司是中国最大的药品分销商，目前二级市场股价较招股价高23.5%。(完)

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