〔香港新股〕中国生物技术拟明年上半年在港上市,募资15-20亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国药集团旗下的中国生物技术（简称中生股份）计划明年上半年在香港上市，募集资金15亿至20亿美元。
中金、摩根士丹利M.S和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。
中生是中国最大、世界第四大的疫苗和血液制品生产商。
国药集团旗下另一家子公司国药控股(1099.HK)，于2009年9月在港上市，募集资金100亿港元（12.8亿美元）。该公司是中国最大的药品分销商，目前二级市场股价较招股价高23.5%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)