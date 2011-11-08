〔香港新股〕时代国际拟下周进行IPO推介,募资1-1.5亿美元--IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，时代国际将于下周开始为香港上市发行进行推介，募集资金1亿至1.5亿美元。该公司初定于11月21日当周开始路演。

美银美林独家承销是次交易。

该公司总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品，也为Prada、Coach等国际名牌手袋进行代工生产。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)