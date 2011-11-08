花旗CEO称,当前危机不同于2008年

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月7日电---花旗集团(C.N)首席执行官潘伟迪(Vikram Pandit)表示，尽管市场正在经历一些与2008年金融危机期间类似的事件，但目前的情况与之完全不同。
潘伟迪周一在纽约的证券行业和金融市场协会(Securities Industry and Financial Markets Association)年度会议上表示，2008年金融危机由杠杆引发，而目前我们依然生活在这种杠杆影响下。
潘伟迪表示：“尽管我们现在看到了一些与2008年类似的迹象，但我认为，现在与当时的情况完全不同。”
“当然，当你回头想是什麽导致了这些，是杠杆化，我们现在依然生活在杠杆的影响下。”
潘伟迪在讲话中还涉及到监管问题。他表示，银行不应进行资本投机，但他又说道，就运营操作而言，想划定界限是个挑战。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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