〔中国个股〕上海家化母公司被平安收购,媒体称平安注资承诺助其胜出

路透上海11月8日电---中国上海家化(600315.SS)周二公告称,其控股股东上海家化(集团)公司100%股权的竞购结果周一已揭晓,中国平安(601318.SS)(2318.HK)孙公司上海平浦投资有限公司最终击败海航商业控股有限公司,在该场并购战中胜出.有国内媒体评价,平安对家化集团未来的巨额注资承诺助其竞购成功.

上海家化公告称,已接到上海市国资委通知,周一上海联合产权交易所发布上海家化集团股权转让竞价结果通知,平浦投资为家化集团100%股权受让人.公告未透露更多收购细节.

平浦投资为中国平安旗下平安信托旗下子公司.根据国资监管规定,上海市国资委与上海平浦投资有限公司签署产权交易合同後,还需报相关部门批准.据上海证券报周二报导称,平安以51.09亿元人民币的挂牌底价胜出.

中国证券报周二报导称,平安方面在竞购标书中抛出了70亿元的注资计划,承诺在未来5年时间里追加投资家化集团70亿元,帮助家化2015年销售收入突破160亿元.而海航方面提出了在未来5年中计划投入50亿元,这笔资金将在上海家化有需求时随时提供.两份方案中都提出了将积极支持家化展开并购.

中证报报导引述一位接近交易的知情人士的话称,平安方面对家化未来发展及支持计划阐述得更具吸引力,并且家化管理层也更倾向于平安,因此平安在除了价格以外的50%评分权重中获得了较高分数.

根据打分细则,收购价格在评委打分中占50%权重,资源支持占25分,职工的稳定性则为第三大权重,占15分.海航此次竞购报价未超过60亿元,领先平安并不多.

中证报报导称,根据平安的商业计划书,未来将以家化为并购平台,在2012年内将推荐3-4家高端品牌的潜在收购对象与家化进行探讨,并承诺在2015年以前完成2-3家日化品牌并购,完成3-4家时尚高端品牌并购,并对额外并购提供全额资金支持.而在拓展产业链方面,平安同时承诺投资10亿元帮助家化进入珠宝、手表等时尚产业领域.

该报导指出,家化将按照打造时尚产业集团的目标着手布局,比如在手表领域,近期公司已经和天津手表厂等企业接洽.另外,平安方面还承诺积极帮助家化在2013年以前申请获得直销牌照,愿意推动其自身45万寿险业务员团队帮助家化全力打造全新直销体系.

海航方面亦提出,海航集团旗下14家航空公司、500多条航线、国内60余家酒店、海外400余家酒店,以及大新华物流、家得利等商超均可为家化的发展提供支持.

上海家化周一停牌,等待家化集团股权转让结果的公布.上周五其收报35.13元,过去一个月上涨15.4%.(完)