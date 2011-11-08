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宏观经济 | 2011年 11月 8日 星期二 08:18 BJT

《美国重要政经日程》--11月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望报告.

1800 - 财政部标售三年期公债.

2130 - 美国石油协会(API)发布每周石油库存和产出数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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