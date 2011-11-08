〔美国新股〕拉手网预计美国存托股份的IPO定价区间为13-15美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透11月7日电---中国主要团购网站拉手网已向美国监管当局提交文件,称预计美国存托股份(ADS)的首次公开发行(IPO)定价区间为13-15美元.
拉手网表示,将发行540万份ADS.该公司于10月向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,最多募集资金1亿美元.
该公司已申请在Nasdaq上市,股票代码为"LASO.".
巴克莱资本、Jefferies和中国国际金融香港证券有限公司为是次交易的主承销商.
该公司经常被称作中国版的Groupon,其表示所筹资金将部分用于扩张销售网络并建立客服中心.
企业在首次提交IPO文件时所说的筹资规模用来计算注册费,与最终规模可能有所不同.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)