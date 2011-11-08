《美国上市公司业绩公布日程表》--11月8日-11月15日

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
汤森路透11月8日电---以下为标准普尔500企业中将于11月8日-11月15日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
----------------------------------------------------------------------------------------
11/8 Q3 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 1.05 9 0.98
11/8 Q4 International Game Technology (IGT) 0.23 17 0.18
11/8 BMO Q4 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK) 1.21 14 0.91
11/9 BMO Q2 Computer Sciences Corp (CSC) 0.67 12 1.18
11/9 AMC Q1 思科(Cisco System) (CSCO.O) 0.39 35 0.42
11/9 BMO Q3 Dean Foods Co (DF) 0.15 14 0.13
11/9 Q3 Macy's, Inc. (M) 0.16 15 0.08
11/9 BMO Q2 Polo Ralph Lauren Corp (RL) 2.24 14 2.09
11/10 AMC Q4 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.54 27 0.45
11/10 AMC Q3 Nordstrom Inc (JWN) 0.59 22 0.53
11/10 12:00 Q3 Kohls Corp. (KSS) 0.78 20 0.63
11/10 AMC Q3 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.26 29 0.15
11/10 BMO Q4 维亚康母(Viacom) VIAb 1.03 29 0.75
11/11 BMO Q4 DR Horton Inc (DHI) 0.14 22 -0.03
11/14 BMO Q3 jcpenney Co Inc (JCP) -0.10 11 0.19
11/14 Q3 Lowes Companies Inc (LOW) 0.33 22 0.31
11/15 AMC Q4 安捷伦科技 (A) 0.81 15 0.65
11/15 AMC Q3 2012 欧特克 (ADSK.O) 0.41 19 0.32
11/15 Q3 2012 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.47 32 0.45
11/15 BMO Q3 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.58 24 0.51
11/15 BMO Q4 Jacobs Engineering Group Inc (JEC) 0.73 18 0.61
11/15 Q3 Staples Inc (SPLS.O) 0.47 17 0.41
11/15 BMO Q3 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 1.06 24 0.92
11/15 Q3 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 0.97 24 0.90
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。