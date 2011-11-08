《外汇动态》美元/日圆和欧元/日圆在一目均衡云区顶部徘徊

2335GMT---自10月31日以来,美元/日圆一直在一目均衡云区顶部78.10日圆附近徘徊,但无法有效升破该水平.

美元/日圆JPY=在略低于一目均衡云区顶部水平,现报78.06日圆.

欧元兑日圆EURJPY=目前报107.46日圆,也试探升越107.47的一目均衡云区顶部,但在最近几日一直未能扩大涨势并有效升越该云区顶部.

欧元/日圆上月已出现两个看涨迹象,包括转换线升至基准线上方,以及迟行线升越欧元/日圆的实际图表,突破云区顶部将意味着看涨形态的最终形成.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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