《独家新闻》惠普正考虑出售webOS业务--消息人士

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透纽约11月7日电---据四位消息人士透露,惠普(HPQ.N)正在考虑出售webOS软件平台的可行性.如果成功出手,该交易可能带来上亿美元的收入,但很可能会低于惠普2010年从Palm Inc买入时支付的12亿美元.
消息人士称,惠普已经聘请美国银行美林(BAC.N)提供谘询,并正在考虑是出售还是保留webOS业务.
消息人士称,由于webOS的专利具有吸引力,部分科技公司已经表示出收购该业务的兴趣.其中的一位消息人士表示,甲骨文ORCL.O可能是其中之一.
惠普去年通过收购Palm获得该项业务.不过惠普决定终止销售不佳的WebOS系统平板电脑TouchPad,使该业务的前景蒙阴.
惠普和美国银行拒绝置评.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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