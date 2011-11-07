《中国报摘》--中国证券报11月8日

* 头版头条:

--新华社建社80周年纪念大会在北京举行,新华社社长李从军表示,将推进新华社全面战略转型,加快事业科学发展.

* 其他:

--国务院总理温家宝在出席上合组织成员国总理会议表示,将推进上合成员国建立多层次多渠道融资合作体系,并继续扩大本币互换和结算合作.

--银监会主席尚福林表示,要继续提高直接融资比重,增加金融体系的弹性,并引导商业银行更好的支持小微企业发展.

--消息人士透露,"十二五"(2011-2015年)期间,铁路每年投资规模或降至5,000亿元人民币左右.

--首只保证金增值理财产品--信达现金宝集合资产管理计划首次募集总规模达1.8亿元,即将成立,这意味着券商盘活客户沉淀保证金的试点启动.

--17家券商的业绩快报显示,10月份合计实现净利润3.81亿元,与9月亏损1.22亿元相比,业绩明显好转.

--财政部消息,国务院已经批准海南省免税品有限公司在海南省范围内开展经营国家批准的离岛免税品、建设免税店等相关业务.

--国土资源部矿产开发管理司司长刘连和表示,初步考虑从明年起,新立矿业权要与"应整未整"所减少的矿业权数量联动,力争矿业权总数不再继续大幅增加.

--上海家化(600315.SS)控股股东家化集团100%股权的竞购结果揭晓,平安信托旗下的上海平浦投资有限公司最终击败海航商业控股有限公司,在该场并购战中胜出.

--广药集团旗下的广州药业(600332.SS)和白云山000522.SZ同时公告,因广药集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项停牌,业内人士推测,两公司重组事项或已正式进入议程.

--保利地产(600048.SS)和金地集团(600383.SS)公告,两公司10月签约面积和签约金额分别同比均出现"双降".

--全国乘用车市场信息联席会发布了10月乘用车产销数据,当月乘用车销售111.13万辆,同比下滑4.2%,其中,轿车在补贴政策变动的影响下,销售同比环比增幅均为负增长,拖累了乘用车整体数据.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽