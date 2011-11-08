《中国报摘》--金融时报11月8日

* 头版头条:

--新上任的中国银监会主席尚福林表示,引导商业银行更好地支持小微企业发展.截至9月末,全国小微企业贷款馀额达到14.8万亿元人民币,占全部贷款馀额的28%.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与台湾土地银行签署业务合作协议,双方将在贸易融资,资金拆借,信息和人员交流等领域开展合作,共同为大陆和台资企业提供金融服务.

--机构统计显示,社保基金三季度出现小幅增仓现象,截止三季度末,社保基金持有的被列入前十大流通股股东的股票市值合计为406.66亿元,较二季度减少9.47%,若考虑到沪指三季度14.59%的累计跌幅,社保基金在三季度实际出现小幅增仓迹象.

--海南省属国有独资企业出资成立海南省免税品有限公司的组建方案和公司章程获批,允许海南省免税品有限公司在海南省范围内开展经营国家批准的离岛免税品、建设免税店等相关业务.

--国华人寿保险股份有限公司注册资本由成立初期的3亿元增至12亿元.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽