〔中国贸易〕海南省级免税品特许经营权获批,打破中国国旅垄断格局--报载

路透上海11月8日电---上海证券报周二报导,海南省运作已久的省级免税品特许经营权宣告正式获批,这意味着海南省将在不久的将来以省级企业形式单独开设免税店,享受离岛免税政策的大好福利.

据海南省政府官员周一透露,相关公司即将成立,并将尽快实现海口机场店的营业,享受与中免三亚店同样的离岛免税政策.

报导引述分析人士的话称,海南省级免税品经营权的获批,意味着此前由中国国旅(601888.SS)独家垄断的海南免税市场格局正式被打破.

财政部网站周一发文称,经国务院批准,财政部会同商务部等部委审查通过了由海南省属国有独资企业出资成立海南省免税品有限公司的组建方案和公司章程,允许海南省免税品有限公司在海南省范围内开展经营国家批准的离岛免税品、建设免税店等相关业务.

文件中表示,该经营权的批复是实施海南离岛免税政策最重要的配套政策措施之一,将有利于充分调动海南省的积极性,更好地发挥离岛免税政策作用;并有利于鼓励适度竞争,避免垄断经营.

不过财政部企业司有关负责人表示,离岛免税是国家赋予海南省的一项独有性政策,不具普遍性.同时,免税品经营属国家特许行业,国家对此严格控制.因此,"目前不会考虑在其他地区批准设立新的免税品经营公司".

报导引述海南省商务厅副厅长王克强的话称,海南方面下一步的计划就是尽快实现海口机场店的营业.但目前距离免税店的正式营业"还差一道手续",希望下个月可以将手续全部完成.海口店享受的离岛免税政策与中免三亚店相同,都是5,000元/人的购物额度,岛外旅客一年两次,岛内居民一年一次.

海南的免税市场广阔诱人,目前中国国旅与关联企业中国免税品集团合作经营三亚免税店,後者为中国最大的免税品运营商.根据中国国旅中报,上半年在仅营业72天背景下,三亚免税店即实现销售额2.28亿元,日均营业额317万元,净利率达21.5%.(完)