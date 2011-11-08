《亚洲金融市场假期一览表》--11月8日-12月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
亚洲金融市场假期如下:
11月10日(周四)--印度
11月23日(周三)--日本
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月 6日(周二)--印度
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王翔琼
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)