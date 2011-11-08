〔英国数据〕英国10月房价下降,房屋销量触及18个月高位--RICS

路透伦敦11月8日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布,英格兰及威尔斯10月房屋销量触及18个月高位,因房价持续下降.

RICS经季节调整後的10月房价差值从上月的负23降至负24,低于分析师预估的负23.

更多RICS调查员经调查发现,售出房屋数量增加,10月新协议销售净值从上月的负3升至的正8,为2010年4月以来的最高.

调查显示,这可能反映出卖家愈发现实,他们目前似乎更愿意售房以确保销量.

RICS发言人Ian Perry说,"由于欧元区震荡局势恐蔓延向英国,银行业对首次购房者的贷款条件依然苛刻,因而销量的复苏仍可能相对微薄."

伦敦仍是房价不断上升的唯一地区,也是房价前景正面仅有的一个地区.

整体而言,10月新买家询问率从上月的4%升至7%,已完成销量升至六个月高点.(完)