〔英国数据〕英国10月房价下降,房屋销量触及18个月高位--RICS

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透伦敦11月8日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布,英格兰及威尔斯10月房屋销量触及18个月高位,因房价持续下降.
RICS经季节调整後的10月房价差值从上月的负23降至负24,低于分析师预估的负23.
更多RICS调查员经调查发现,售出房屋数量增加,10月新协议销售净值从上月的负3升至的正8,为2010年4月以来的最高.
调查显示,这可能反映出卖家愈发现实,他们目前似乎更愿意售房以确保销量.
RICS发言人Ian Perry说,"由于欧元区震荡局势恐蔓延向英国,银行业对首次购房者的贷款条件依然苛刻,因而销量的复苏仍可能相对微薄."
伦敦仍是房价不断上升的唯一地区,也是房价前景正面仅有的一个地区.
整体而言,10月新买家询问率从上月的4%升至7%,已完成销量升至六个月高点.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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