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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:33 BJT

中国已公布经济指标--2011/11/8

2,000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50

万元提高到500万元.(完)

--整理 尹嫄婷

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