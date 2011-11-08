《美债周二展望》对意大利局势的忧虑料将支撑三年期美债标售

* 美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债

* 注意力转向对意大利总理贝鲁斯柯尼的信任投票

路透纽约11月7日电---诸多迹象显示欧元区债务危机正侵袭意大利,这可能刺激周二的避险资产需求,从而支撑本周一系列美债标售的买盘.

周二320亿美元三年期公债标售料有望获得市场热捧,因投资者发现指标意大利公债收益率(殖利率)逼近7%的14年最高,达到难以为继的水平.

分析师称,意大利能否化解政治分歧达成可信的财政计划,将最终决定风险胃纳和未来几天的美债需求.

"目前市场波动较大,受重大消息驱动,完全受欧洲局势的影响,"Action Economics全球固定收益业务执行董事Kim Rupert指出.

10年期美国公债收益率US10YT=RR周一跌破2%,因意大利超越希腊成为欧洲稳定的主要威胁,这重新激发资金涌向避险资产.

意大利议会周二将对公共财政计划进行投票,中左翼反对党称,准备发起对政府的不信任动议,此举可能迫使总理贝鲁斯柯尼下台,即便他侥幸通过财政投票.

Rupert并称,投资者或将贝鲁斯柯尼辞职视作短期的正面进展,这将提升新政府会实施更严格的财政改革以化解债务危机的希望.

意大利或欧元区传出好消息,将鼓舞投资者的冒险情绪,但不足以损及本周的美债标售.

美国财政部还计划在周三标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.

"再融资将进展良好,美债是其他风险市场的缓冲.你可能觉得收益率不理想,但仍希望在投资组合中配置一些公债,"嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Kathy Jones指出.该公司管理资产1.65万亿(兆)美元.

Action Economics分析师Rupert指出,即便风险胃纳增长,三年期美债标售也不会象上月七年期公债"那麽糟糕".

10月26日发售的七年期美债需求是逾两个月来最疲弱的,因标售恰巧在欧洲领导人宣布扩大欧元区援助资金规模之後.(完)

--编译 肖群英; 审校 张荻

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