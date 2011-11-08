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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:55 BJT

〔中国个股〕保利地产10月实现签约金额54.2亿元,同比降幅扩大至39%

路透上海11月8日电---中国房地产市场调控对地产商的影响正持续发酵.大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二公布10月销售简报,当月销售延续下降趋势,实现签约金额54.20亿元人民币,同比降幅扩大至39.27%.

刊登在上海证券交易所的销售简报显示,该公司10月实现签约面积56.94万平方米,同比下降26.79%.今年1-10月实现签约面积556.22万平方米,同比下降0.78%;同期实现签约金额626.95亿元,同比增长24.59%.

保利地产9月签约面积和金额继续双降.当月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.[ID:nCN1144892]

另一大型房地产企业--金地集团(600383.SS)同日公告称,10月公司实现签约面积19万平方米,同比减少38.1%;签约金额26.7亿元,同比下滑29.4%.

房地产行业龙头--万科企业股份有限公司(000002.SZ)此前亦公告称,10月公司实现销售额103.4亿元,同比下降33.3%,较上月亦下降17.3%.[ID:nCN1197070]

保利地产周二收报10.05元,过去一个月累计上涨8.65%.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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