〔中国个股〕保利地产10月实现签约金额54.2亿元,同比降幅扩大至39%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海11月8日电---中国房地产市场调控对地产商的影响正持续发酵.大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二公布10月销售简报,当月销售延续下降趋势,实现签约金额54.20亿元人民币,同比降幅扩大至39.27%.
刊登在上海证券交易所的销售简报显示,该公司10月实现签约面积56.94万平方米,同比下降26.79%.今年1-10月实现签约面积556.22万平方米,同比下降0.78%;同期实现签约金额626.95亿元,同比增长24.59%.
保利地产9月签约面积和金额继续双降.当月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.[ID:nCN1144892]
另一大型房地产企业--金地集团(600383.SS)同日公告称,10月公司实现签约面积19万平方米,同比减少38.1%;签约金额26.7亿元,同比下滑29.4%.
房地产行业龙头--万科企业股份有限公司(000002.SZ)此前亦公告称,10月公司实现销售额103.4亿元,同比下降33.3%,较上月亦下降17.3%.[ID:nCN1197070]
保利地产周二收报10.05元,过去一个月累计上涨8.65%.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)