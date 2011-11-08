《新兴市场重要经济事件预告》--11月8日-11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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11月8日(二)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
埃里温--亚美尼亚央行举行议息会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布全球石油前景报告及2010/11年度统计公告.(1300)
华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).
11月9日(三)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
开普敦--南非副财长Nhlanhla Nene在非洲财政论坛上发表讲话.
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer及斯洛伐克财长Ivan Miklos出席一场年度学术人士会议(1330).
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.
11月10日(四)
夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.
夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.
雅加达--印尼央行委员会议.
阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布2011年10月货币报告.
斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.
11月11日(五)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.
芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
11月12日(六)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(至11月13日).
印度孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会(至11月14日).
11月13日(日)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(最後一日).
11月14日(一)
法兰克福--欧元金融周.
11月15日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议(无利率决定公布).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)发布Transition Report 2011(涉及中欧至中亚29个国家的改革进展和经济发展情况)(1600).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)