《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日(I)

**上海证券报**

--中国国务院总理温家宝在俄罗斯圣彼得堡表示,房价这一个月已经开始松动,但调控决不可有丝毫动摇,要使房价回归合理的价格.

--上海、广东、浙江、深圳四地试点自行发债进入"倒计时".昨日,广东省公布了2011年政府债券承销团成员及主承销商名单,成为最先公布具体承销商名单的地方债发行人.

--浙江省政府发布《关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》,在小额贷款公司的准入条件、资金来源渠道、服务模式创新、规范管理等方面的政策作出了适度放宽和调整.

--山西省政府日前正式下发《关于山西省焦化行业兼并重组指导意见》,此次下发的《指导意见》中明确了淘汰落後产能时间表.

--七匹狼(002029.SZ)公告,公司拟以34.27元/股非公开发行不超过5,300万股,募集资金不超过18亿元人民币,全部用于优化公司营销网络.

**人民日报**

--交通运输部副部长徐祖远透露,"十二五"(2011-2015年)期间,中央将安排450亿元财政资金,加大航道、支持保障系统和中西部地区港口等的资金投入,同时安排50亿元财政引导资金.这意味着十二五内河航运投资将比"十一五"(2006-2010年)期间增加2.7倍,增幅创历史新高.

--对于未来房地产市场的形势,业内人士认为,房价拐点已经初现,向下的趋势明显,明年也不会反弹.

**21世纪经济报 道**

--上海城投控股公司总裁安红军表示,将在年底或明年初联合部分产业背景国企和民企设立规模为100亿元左右的母基金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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