〔国际油市〕NYMEX原油期货延续上日涨势,市场对欧债危机疑虑减轻

路透东京11月8日电---美国原油期货周二延续上日触及14周高位的涨势,因对欧洲债务问题的疑虑减轻,且对伊拉核计划的担忧再起.

0006GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货CLc1上涨0.18美元,至每桶95.70美元,上日结算价上扬1.26美元至95.52,为8月1日以来收盘高位.

伦敦布兰特12月原油期货LCOc1周一收升2.59美元,结算价报每桶114.56美元,在结算後交易中触及9月15日以来盘中高位115.23.