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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率或小降5个bp以内

铁道部150亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为4.63%-5.63%

铁道部150亿元20年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为5.03%-6.03%

浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行及恒丰银行主承

安徽交投5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

牧工商集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),深发展银行主承

五矿集团30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行及中金公司主承

五矿集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行及中金公司主承

深圳水务集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承

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二、新债上市:

招金矿业(1818.HK)7亿元一年期短融041152008,票面利率6.11%

山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307,票面利率5.54%

浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308,票面利率6.15%

中国铁建(601186.SS)50亿元一年期短融041151007,票面利率5.55%

上港集团(600018.SS)14亿元九个月期短融041158012,票面利率5.35%

新中基(000972.SZ)4亿元一年期短融041158011,票面利率8.30%

广东机场管理集团10亿元五年期中票1182310,票面利率5.54%

天津医药集团8亿元五年期中票1182309,票面利率6.21%

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三、缴款:

国家开发银行300亿元五年期固息金融债110259,票面利率4.00%

鞍钢集团40亿元一年期短融041151009,票面利率5.55%

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四、还本付息:

大连国际(000881.SZ)3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081376到期兑付,基本利差1.58%

广西交通投资集团15亿元一年期短融1081377到期兑付,票面利率3.49%

长江三峡总公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)7091到期兑付,基本利差1.75%

进出口银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070313付息,基本利差0.60%

铁通公司8亿元五年期固息债078066付息,票面利率5.30%

财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50%

肥城矿业集团10亿元两年期浮息(一年定存基准)中票1082196付息,基本利差1.80%

中国机械工业集团5亿元五年期中票1082197,票面利率4.53%

长江三峡总公司30亿元15年期固息债7092付息,票面利率5.21%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--银监会主席尚福林表示,要继续提高直接融资比重,增加金融体系的弹性,并引导商业

银行更好的支持小微企业发展.

--消息人士透露,"十二五"(2011-2015年)期间,铁路每年投资规模或降至5,000亿元人民

币左右.

中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据

国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)

10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)

1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)

10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)

10月工业增加值 (2011年9月13.8%)

11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)

--整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治

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