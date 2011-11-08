《中国债券市场每日交易备忘》--11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率或小降5个bp以内
铁道部150亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为4.63%-5.63%
铁道部150亿元20年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为5.03%-6.03%
浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行及恒丰银行主承
安徽交投5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
牧工商集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),深发展银行主承
五矿集团30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行及中金公司主承
五矿集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行及中金公司主承
深圳水务集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
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二、新债上市:
招金矿业(1818.HK)7亿元一年期短融041152008,票面利率6.11%
山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307,票面利率5.54%
浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308,票面利率6.15%
中国铁建(601186.SS)50亿元一年期短融041151007,票面利率5.55%
上港集团(600018.SS)14亿元九个月期短融041158012,票面利率5.35%
新中基(000972.SZ)4亿元一年期短融041158011,票面利率8.30%
广东机场管理集团10亿元五年期中票1182310,票面利率5.54%
天津医药集团8亿元五年期中票1182309,票面利率6.21%
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三、缴款:
国家开发银行300亿元五年期固息金融债110259,票面利率4.00%
鞍钢集团40亿元一年期短融041151009,票面利率5.55%
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四、还本付息:
大连国际(000881.SZ)3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081376到期兑付,基本利差1.58%
广西交通投资集团15亿元一年期短融1081377到期兑付,票面利率3.49%
长江三峡总公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)7091到期兑付,基本利差1.75%
进出口银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070313付息,基本利差0.60%
铁通公司8亿元五年期固息债078066付息,票面利率5.30%
财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50%
肥城矿业集团10亿元两年期浮息(一年定存基准)中票1082196付息,基本利差1.80%
中国机械工业集团5亿元五年期中票1082197,票面利率4.53%
长江三峡总公司30亿元15年期固息债7092付息,票面利率5.21%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--银监会主席尚福林表示,要继续提高直接融资比重,增加金融体系的弹性,并引导商业
银行更好的支持小微企业发展.
--消息人士透露,"十二五"(2011-2015年)期间,铁路每年投资规模或降至5,000亿元人民
币左右.
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)