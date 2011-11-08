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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:39 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在1,790美元上方,受意大利相关疑虑支撑

路透新加坡11月8日电---周二亚洲市场,现货金盘旋在每盎司1,790美元上方,意大利成为欧债危机焦点,由此引发的避险需求支撑现货金.上交易日金价曾大涨逾2%.

0007GMT,现货金XAU=微跌0.2%至每盎司1,792.09美元,小幅脱离上日所及六周半高位1,798.09美元.

美国期金GCcv1小升0.2%至1,793.90美元.

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