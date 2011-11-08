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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:40 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元持平,韩评等展望上调抵消意大利消息负面影响

路透首尔11月8日电---韩元兑美元KRW=周二早盘持平,由于评级机构惠誉周一晚间将韩国评等展望调至正面,抵消了对意大利借款成本上涨的担忧.市场日益担心欧元区金融困境的蔓延之势.

0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,113.5,较周一收盘价1,116.9小幅上涨.

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