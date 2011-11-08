《全球主要国家债券发行预告》--11月8日-11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月8日(二)
伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通胀保值公债.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).
11月9日(三)
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.
法兰克福--德国标售约20亿欧元与通胀连结的联邦公债,票息0.75%、到期日2018年4月15日.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).
11月10日(四)
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).
11月11日(五)
主要国家暂无发债计划.
11月14日(一)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.
11月15日(二)
主要国家暂无发债计划.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)