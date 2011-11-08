〔金砖国家〕11月7日股汇市收盘纵览

路透11月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报991.26点.

中国股市:沪综指周一小幅收低结束四连涨,金融和地产板块受总理有关坚定楼市调控言论影响领跌.分析人士称,沪指在经历连续两周上涨後,短线存在技术回调需要,但下跌空间料不大,预计在2,450-2,500点之间.沪综指.SSEC收报2,509.799点,跌18.495点或0.73%,今日A股成交额自上个交易日的997亿元人民币萎缩至787亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,地产和能源类股在中国宏观数据公布前出现获利了结,周三中国将公布通胀等宏观经济数据.此外,对欧元区债务问题焦点或转移至意大利的忧虑亦拖累市场.恒生指数.HSI收跌0.83%,至19,677.89点,距离日低不远.市场成交清淡,部分是由于一些亚洲市场周一因公共假期休市.恒生国企指数.HSCE下跌0.55%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一收跌.上周20国集团(G20)峰会期间人民币中间价频频高开带动汇价走升,累积调整压力,在峰会结束後,人民币即回落调整.[CNY/CN][ID:nCN1201182]

==============================================================================

印度股汇市休市.

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,563.240点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.71%,报834.53点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.26%,报30.4200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.24%,至41.9575卢布.

==============================================================================

巴西股市:拉美股市收涨,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.90%,触及一周高位.[ID:nN1E7A61LU]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走疲.巴西交易时间结束时(1900GMT),雷亚尔兑美元BRBY下跌0.33%至1.7469,稍早一度下滑逾1.28%至本月迄今为止的最低位1.7635.[ID:nN1E7A61OH]

==============================================================================

南非股市:收涨逾2%,因欧洲消息好坏不一,在最後时刻引发了一波空头回补的行情,金价走坚提振Harmony Gold (HARJ.J)等金矿类股的走势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高2.2%至29,178.13点,为六个交易日中的最高收盘价.综合指数.JALSH收涨1.9%至32,514.38点.[.J][ID:nL6E7M72TG]

南非汇市:南非兰特连续第二日走疲.1550GMT,兰特兑美元ZAR=D3下跌0.65%至7.9564,较盘中多数时间的7.99有所反弹,但仍陷于近期的交投区间,其走势受由欧元区动向所主导的投资者情绪的影响.[ZAR/][ID:nL6E7M733S]