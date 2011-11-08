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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:36 BJT

〔标题新闻〕澳洲联邦银行董事长称,欧债危机与美国经济担忧使该行面临融资成本上升压力

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E7LP021]

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