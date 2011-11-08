〔日本个股〕丰田汽车料将维持年度财测不变,尽管遭遇泰国洪灾影响

路透东京11月8日电---日本丰田汽车(7203.T)预计将在周二公布季度营业利润下滑,因3月地震以来的供应短缺导致产量维持较低水平,而泰国洪灾又给今年剩馀时间的业绩带来新的威胁.

丰田还遭受日圆强劲升值的打击,这导致丰田每年出口海外的150万辆汽车变得无利可图,并削弱其相对于韩国现代汽车(005380.KS)等同行的竞争力.

路透访问12位分析师的调查结果显示,预计丰田7-9月营业利润为1,013亿日圆(13亿美元),较上年同期下降9%.

关注焦点将是丰田管理层如何解释泰国洪灾带来的不确定性,洪灾迫使丰田位于泰国的三座汽车厂从10月10日起停产,持续时间至少到11月12日.零部件短缺还致使丰田位于日本等其他九个国家的工厂被迫减产.

很多分析师预料,尽管存在诸多变数,丰田会维持2012年3月31日止该财年的盈利预估不变,仍为4,500亿日圆.汤森路透I/B/E/S访问21位分析师的预估中值为盈利4,860亿日圆.(完)