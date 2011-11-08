〔芝加哥期市〕美国谷物期货在USDA报告公布前上涨,交易商警惕欧债危机

路透悉尼11月8日电---美国谷物和大豆期货在周二亚洲盘初淡静交投中温和上涨,因交易商调整仓位,等候美国农业部(USDA)周三公布11月供需报告.

受普遍关注的USDA报告可能为市场带来一些基本面担忧,目前市场仍主要关注欧债危机,特别是对欧元区第三大经济体意大利的忧虑升温.