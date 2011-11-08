〔中国公开市场〕一年央票收益率3.5733%,28个月以来首次下降--业内人士

路透北京11月8日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月以来首次下降.

业内人士稍早还透露,央行公开市场今日还将进行300亿元的正回购操作,期限28天.

央行上周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 100亿元 96.55元 3.5733% -1.07基点(bp)

上周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)