《中国股市盘前看点》--11月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月IBD消费者信心指数

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

**宏观经济和政策面**

--新华社周一发表评论文章称,广为关注的商品房价格近一个月来开始松动,房地产业发展开始陷入困局,但房地产调控不能动摇,已有的调控政策措施仍会继续. [nCN1202612]

**重点行业和公司**

--上海汽车(600104.SS)周二公布产销快报,10月下属各家企业共实现汽车销售34.34万辆,较去年同期的30.94万辆增长11%.[nCN8493052]

--中国上海家化(600315.SS)周二公告称,其控股股东上海家化(集团)公司100%股权的竞购结果周一已揭晓,中国平安(601318.SS)(2318.HK)孙公司上海平浦投资有限公司最终击败海航商业控股有限公司,在该场并购战中胜出.[nCN1202548]

--未来几年中国铁路的建设速度或都将放缓,中国证券报周二引述消息人士透露,十二五期间(2011-2015年),铁路每年投资规模或调降至5,000亿元人民币左右.[nCN1202636]

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周二表示,透过子公司收购金川集团旗下的金鹰矿业45%股权,金额约为14.38亿元人民币,以提升公司铜及金矿的储备.[nCH0086083]亦向澳大利亚DMG(DMG.AX)子公司Warrior Advance收购位于甘肃的黄金项目,此交易作价约1.75亿澳元(约合11.54亿元人民币).[nCH0086077]

--保利地产(600048.SS)周二公布10月销售简报,当月销售延续下降趋势,实现签约金额54.20亿元人民币,同比降幅扩大至39.27%. [nCN1202664]

**海外动向**

--美国股市周一在震荡交投中小幅收涨,成交清淡,市场人气仍摇摆不定,受欧洲最新消息影响.道琼工业指数.DJI上扬85.15点,或0.71%,报12,068.39点.[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在半年线2,614点附近会遭遇较大压力.(完)