中国媒体称强生应讲求“道德自律”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月7日电---中国周一表示，强生集团(JNJ.N)应讲求“道德自律”。一周前，强生被指继续销售可能含有致癌成分的婴儿洗发液。

一家美国健康组织上周表示，在强生停止使用可能致癌和引发过敏的防腐剂之前，消费者应抵制购买强生婴儿洗发液。

新华社在一篇署名评论中称：“法律法规的约束也是底线约束。负责任的企业，应当流淌着“道德血液”。”

“企业要履行社会责任，不仅要遵守法律法规的约束，还必须讲道德自律。”

“安全化妆品运动联盟”(The Campaign For Safe Cosmetics)上周表示，强生在美国和其他国家地区销售的婴儿洗发液中使用了名为季铵盐-15(quaternium-15)的防腐剂。这种防腐剂用于很多美容产品，可通过释放甲醛杀菌。

新华评论称：“但若做一次市场问卷调查，显然很难找到能接受含有致癌物质产品的消费者。”

强生集团上周表示，其产品在每个销售市场均达到或超过安全标准。

强生在声明中称：“我们也了解一些消费者对甲醛有不同的考虑，因此，我们在全球正逐步开发使用不同类型防腐剂的婴儿产品，其中包括不释放甲醛的防腐剂的产品。”

“安全化妆品运动联盟”表示，强生在英国、日本、荷兰和南非等其他国家所售的婴儿洗发水不含释放甲醛的防腐剂。（完）