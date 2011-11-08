中国媒体称强生应讲求“道德自律”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月7日电---中国周一表示，强生集团(JNJ.N)应讲求“道德自律”。一周前，强生被指继续销售可能含有致癌成分的婴儿洗发液。
一家美国健康组织上周表示，在强生停止使用可能致癌和引发过敏的防腐剂之前，消费者应抵制购买强生婴儿洗发液。
新华社在一篇署名评论中称：“法律法规的约束也是底线约束。负责任的企业，应当流淌着“道德血液”。”
“企业要履行社会责任，不仅要遵守法律法规的约束，还必须讲道德自律。”
“安全化妆品运动联盟”(The Campaign For Safe Cosmetics)上周表示，强生在美国和其他国家地区销售的婴儿洗发液中使用了名为季铵盐-15(quaternium-15)的防腐剂。这种防腐剂用于很多美容产品，可通过释放甲醛杀菌。
新华评论称：“但若做一次市场问卷调查，显然很难找到能接受含有致癌物质产品的消费者。”
强生集团上周表示，其产品在每个销售市场均达到或超过安全标准。
强生在声明中称：“我们也了解一些消费者对甲醛有不同的考虑，因此，我们在全球正逐步开发使用不同类型防腐剂的婴儿产品，其中包括不释放甲醛的防腐剂的产品。”
“安全化妆品运动联盟”表示，强生在英国、日本、荷兰和南非等其他国家所售的婴儿洗发水不含释放甲醛的防腐剂。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)