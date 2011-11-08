主要国家经济指标预测--11月9日****

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月8日(二)
2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%
2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%
(亿日圆) 14,522 4,075
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028
0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 逆差80.0 逆差77.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差48.8 逆差48.7
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6
再融资指数 -- 3,539.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.1%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.8% +1.0%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%
(较上月) -- +0.1%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%
(较上年同期) +10.6% +2.1%
!! 11月8日-11月13日(!!请看下这个数据9日5:00公布没,如果公布就移到下面吧^_^)
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月7日(一)
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 12,098.82 --
11月8日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -0.6% --
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 负24 负23
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 2 --
企业状况指数 负1 --
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差25.64 顺差30
进口(较上月) -1% --
出口(较上月) -3% --
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负24 负27
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差153 顺差125
出口(较前月) +0.9% -1.0%
进口(较前月) -0.8% +0.3%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差63 逆差60
0930 英国工业生产(较前月) 9月 持平 +0.1%
(较上年同期) -0.7% -0.8%
制造业产出(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 +1.0% --
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 20.76 19.50
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 +3.1% --
2300 韩国失业率 10月 +3.1% --
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 +6.3% -- (完)
--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64