版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 09:13 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--11月9日****

(重发以删除内文赘字)

路透11月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

11月8日(二)

2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%

2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%

(亿日圆) 14,522 4,075

11月9日(三)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%

0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3

0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028

0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 逆差80.0 逆差77.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差48.8 逆差48.7

1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6

再融资指数 -- 3,539.3

1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.1%

1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%

趸售销售 +0.8% +1.0%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%

(较上月) -- +0.1%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0

外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031

2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%

(较上年同期) +10.6% +2.1%

11月9日-11月13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +2.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

11月7日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 12,098.82 --

11月8日(二)

0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -0.6% --

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 负24 负23

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 2 --

企业状况指数 负1 --

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差25.64 顺差30

进口(较上月) -1% --

出口(较上月) -3% --

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负24 负27

0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差153 顺差125

出口(较前月) +0.9% -1.0%

进口(较前月) -0.8% +0.3%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差63 逆差60

0930 英国工业生产(较前月) 9月 持平 +0.1%

(较上年同期) -0.7% -0.8%

制造业产出(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 +1.0% --

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 20.76 19.50

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 +3.1% --

2300 韩国失业率 10月 +3.1% --

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 +6.3% -- (完)

--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐